Highlights team event, finali Coppa del Mondo Soldeu sci alpino 2022/2023 (VIDEO)

di Simone Caravano 1

La Norvegia vince il team event di sci alpino delle finali di Coppa del Mondo 2023 a Soldeu. I norvegesi hanno battuto la Svizzera in finale nella Big Final, ottenendo un tempo migliore complessivo. La sfida infatti era terminata 2-2, ma sommando i tempi di ciascuna run quello norvegese, 43.82, è risultato migliore per 56 centesimi. L’Austria si è poi classificata terza, battendo nettamente la Germania nella Small Final per 0-4.

La squadra azzurra, composta da Brignone, Bassino, Barbera e Della Vite è stata eliminata subito al primo turno, perdendo 3-1 contro la Germania.