Highlights Super-G Garmisch 2024 sci alpino: secondo posto per Guglielmo Bosca (VIDEO)

di Christian Deiuri 18

Gli highlights del super-G di Garmisch 2024, valido per la Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di sci alpino. Splendido secondo posto per Guglielmo Bosca, che trova così il primo podio in carriera e si conferma migliore azzurro nella disciplina in stagione. Vince il francese Nils Allegre, mentre completa il podio sul terzo gradino lo svizzero Loic Meillard. Di seguito il video con le immagini salienti.