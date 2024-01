Australian Open 2024, Sabalenka in trionfo: “Ho creduto nel lavoro, non volevo vincere uno Slam e sparire”

Grandi emozioni in conferenza stampa per Aryna Sabalenka, campionessa dell’Australian Open 2024 dopo la vittoria in finale su Qinwen Zhang. La bielorussa ha così ottenuto il secondo titolo Slam in carriera, esattamente a un anno dal suo primo successo sempre in quel di Melbourne. “Sono senza parole, non riesco a esprimere le mie emozioni ma sono felicissima e molto orgogliosa di quello che sono riuscita a fare – afferma la numero 2 del ranking Wta – Ho mostrato un ottimo livello di gioco in una partita difficile e contro un’avversaria davvero tosta, ho lavorato bene con il mio team e questo si è visto in campo. Sono riuscita a crederci.”

Il secondo titolo Slam sembra dare una nuova consapevolezza a Sabalenka: “Per tanto tempo mi sono detta che non sarei voluta essere il tipo di giocatrice che vince uno Slam e poi sparisce – prosegue – Volevo avere una certa costanza di rendimento, alla fine si tratta di lavorare sempre nel modo giusto indipendentemente da vittorie o sconfitte. Devi avere fiducia nel percorso che stai facendo.” Un percorso che ha conosciuto anche momenti piuttosto bui: “Quando sono andata in crisi con il servizio, commettendo tantissimi doppi falli, ho pensato che non avrei mai vinto uno Slam. Se sono riuscita a uscire da quella negatività è stato grazie al supporto della mia famiglia, mi sono detta di continuare a fare quello che stavo facendo.”

Infine un’emozionante dedica al padre: “Se sono qui lo devo a lui, sento che alla fine ero destinata a fare questo. Gli devo tutto, sento che è sempre con me anche se ora ho mia madre, mia sorella e le mie nonne. Gli sarò per sempre grata.”