Highlights gigante femminile Tremblant, Coppa del Mondo sci alpino femminile 2023/2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Una grande Federica Brignone fa doppietta e vince anche il secondo gigante di Tremblant, in Canada, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. Seconda vittoria stagionale e ventitreesimo successo in carriera per la valdostana, che recupera oltre un secondo dopo la prima manche e mette in fila Gut e Shiffrin. Ai piedi del podio Direz e Vlhova, al comando dopo la prima frazione. Ecco gli highlights del trionfo di Brignone.