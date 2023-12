Highlights e gol Brindisi-Crotone 0-2, Serie C 2023/2024 girone C (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 51

Il video con highlights e gol di Brindisi-Crotone 0-2, match valido per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024. Vittoria esterna per i calabresi, che si rilanciano in classifica grazie alle reti di Vhutaj e Spaltro. Per i padroni di casa, alla prima con Roselli in panchina, tanto rammarico per il rigore sbagliato da Galano nel finale di primo tempo. Grande parata di Dini nell’occasione. Ecco le immagini salienti dell’incontro del “Fanuzzi”

GLI HIGHLIGHTS