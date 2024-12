I risultati e la classifica della prima manche dello slalom gigante di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. C’è uno svizzero a guidare il resto del gruppo, ma non è Marco Odermatt, bensì Thomas Tumler. Gran prova dello sciatore elvetico, che rifila distacchi impressionanti quasi a chiunque. Zan Kranjec, alla fine, è l’unico a rimanere sotto il secondo di margine in vista della seconda manche in programma alle 21 itaiane. Dietro di loro McGrath, Meillard e Steen Olsen a chiudere la top-5, mentre Odermatt – vincitore ieri in Super-G – è appena settimo. Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini non brillano, ma riescono con agio a qualificarsi per la seconda manche insieme ad Alex Vinatzer.

LA START LIST DELLA SECONDA MANCHE

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

Thomas Tumler (SUI) 1:16.24 Zan Kranjec (SLO) +0.56 Atle Lie McGrath (NOR) +1.01 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1.07 Loic Meillard (SUI) +1.13 Alexander Steen Olsen (NOR) +1.16 Filip Zubcic (CRO) +1.20 Marco Odermatt (SUI) +1.26 Henrik Kristoffersen (NOR) +1.42 Stefan Brennsteiner (AUT) +1.54

15. Filippo Della Vite (ITA) +2.01

19. Luca De Aliprandini (ITA) +2.33

27. Alex Vinatzer (ITA) +2.90

ELIMINATI

39. Hannes Zingerle (ITA) +3.99

40. Giovanni Franzoni (ITA) +4.01

DNF Giovanni Borsotti (ITA)