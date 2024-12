Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. La squadra di Conte vuole riscattare la sconfitta di giovedì in Coppa Italia (proprio contro i biancocelesti) e mette nel mirino i tre punti per rispondere all’Atalanta e tenersi stretto il primo posto. In visita al Maradona arrivano i ragazzi di Baroni, che in questa stagione non vanno nel modo più assoluto sottovalutati visto quello che hanno dimostrato in campo. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos