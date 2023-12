Gigante maschile Alta Badia 2023, risultati e classifica: Odermatt ottiene la 16^ vittoria e stacca Tomba

Marco Odermatt ha dominato il gigante maschile di Alta Badia 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, e si è confermato dominatore della specialità. Sedicesima vittoria in carriera in gigante per l’elvetico, capace di staccare una leggenda come Alberto Tomba. Seconda manche spaziale da parte di Odermatt, che sembrava destinato ad abbandonare il trono dopo il capolavoro di Filip Zubcic, capace di rifilare oltre due secondi agli avversari con il miglior tempo di manche. Il leader della generale non si è però lasciato spaventare e, grazie ad una sciata da fuoriclasse, ha risposto presente, chiudendo davanti a tutti con il tempo complessivo di 2:29.23. Secondo posto a 2 decimi per il croato Zubcic, che ha fatto qualcosa di fuori dal normale ma non è bastato, mentre ha completato il podio lo sloveno Zan Kranjec, distante ben 2 secondi e 26.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

In top 5 anche l’austriaco Schwarz e l’andorrano Verdu, mentre la sorpresa in top 10 è Tommy Ford, che aveva il quindicesimo tempo al termine della prima manche. Per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è Giovanni Borsotti, il quale non è però riuscito a confermarsi dopo la prima manche e si è dovuto accontentare del 14° posto. Bene invece Alex Vinatzer, capace di recuperare ben nove posizioni grazie al tempo di manche e chiudere in top 20. Cinque le piazze guadagnate da Hannes Zingerle, 24°, mentre Filippo Della Vite non ha completato la prova dopo esser girato andando fuori pista. Menzione speciale per il francese Favrot, primo tra gli umani (ovvero tolti Odermatt e Zubcic) nella seconda manche.

PROGRAMMA E COPERTURA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA GIGANTE MASCHILE ALTA BADIA 2023

Marco Odermatt (SUI) 2:29.23 Filip Zubcic (CRO) +0.19 Zan Kranjec (SLO) +2.26 Marco Schwarz (AUT) +2.54 Joan Verdu (AND) +2.67 Alexis Pinturault (FRA) +2.81 Henrik Kristoffersen (NOR) +3.10 Stefan Brennsteiner (AUT) +3.42 Tommy Ford (USA) +3.52 Gino Caviezel (SUI) +3.66

14. Giovanni Borsotti (ITA) +4.09

19. Alex Vinatzer (ITA) +4.72

24. Hannes Zingerle (ITA) +6.32

DNF Filippo Della Vite (ITA)