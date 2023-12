LIVE – Gigante maschile Alta Badia 2023: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante maschile di Alta Badia 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono otto gli azzurri presenti sulla neve casalinga: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Tantissimi i reduci dalle prove in Val Gardena, tra cui (su tutti) il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt e il canadese James Crawford. Riflettori puntati anche sull’austriaco Marco Schwarz, sui transalpini Alexis Pinturault e Cyprien Sarrazin e sull’altro norvegese Henrik Christoffersen. Sportface.it seguirà il gigante maschile di Alta Badia 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale sia della prima sia della seconda manche. L’inizio dei due segmenti di gara è previsto rispettivamente alle ore 10.00 e alle ore 13.30.

GIGANTE MASCHILE ALTA BADIA 2023 (DIRETTA)

10.00 – Si parte, al via la prima manche. Buon divertimento!

9.57 – Ancora qualche minuto d’attesa. Il primo a scattare sarà il norvegese Kristoffersen.

9.45 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del gigante maschile di Alta Badia. Tra un quarto d’ora si comincia.