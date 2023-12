Gigante maschile Alta Badia 2023, risultati e classifica prima manche: Odermatt al comando, avanti quattro italiani

Il gigante maschile della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino riparte dall’Alta Badia e lo fa nel segno di Marco Odermatt, che guarda tutti dall’alto al termine della prima manche. L’elvetico, grande favorito alla vigilia, ha sciato 1:14.83, mettendo a referto il miglior tempo e portandosi al comando della classifica. Secondo a tre decimi il croato Filip Zubcic, che precede di 5 centesimi l’austriaco Marco Schwarz. Pettorali alti anche per gli altri due atleti in top 5 – a testimonianza del fatto che scendere per primi fosse un vantaggio – ovvero Kranjec e Pinturault.

LA START LIST DELLA SECONDA MANCHE

Per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è Giovanni Borsotti, protagonista di un ottima prova e decimo a poco più di 2 secondi dalla vetta. Poco dietro Filippo Della Vite, che paga un paio di scivolate in avvio ma limita lo svantaggio, chiudendo 14° a +2.27. “Bellissima atmosfera, qui è sempre così. Ovviamente mi carica perché avere il tifo dalla propria è stimolante. Non sono riuscito a trovare il feeling giusto alla partenza, poi invece mi sono ripreso e ho fatto una discreta manche. Fisicamente è abbastanza dura, ma rispetto agli altri anni sembra meno faticosa, forse per la neve migliore” ha detto ai microfoni della Rai.

Molto sfortunato invece Luca De Aliprandini, che di fatto è come se non abbia gareggiato dato che esce di scena dopo una manciata di porte a causa di una perdita di aderenza in fase di cambio che lo costringe ad inclinarsi troppo e saltare una porta. Qualificati alla seconda manche per il rotto della cuffia Alex Vinatzer e Hannes Zingerle, rispettivamente 28° a +3.82 e 30° a +3.95. Niente da fare infine per Simon Maurberger, 41° a +4.54, Giovanni Borsotti, 50° a +5.28, e Tobias Kastlunger, che non ha completato la manche.

PROGRAMMA E COPERTURA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

RISULTATI PRIMA MANCHE

M. Odermatt (SUI) 1:14.83 F. Zubcic (CRO) +0.31 M. Schwarz (AUT) +0.36 Z. Kranjec (SLO) +0.88 A. Pinturault (FRA) +1.54 J. Verdu (AND) +1.70 S. Brennsteiner (AUT) +1.78 A. McGrath (NOR) +1.88 H. Kristoffersen (NOR) +1.91 G. Borsotti (NOR) +2.09

14. F. Della Vite (ITA) +2.27 qualificato

28. A. Vinatzer (ITA) +3.82 qualificato

30. H. Zingerle (ITA) +3.95 qualificato

41. S. Maurberger (ITA) +4.54 eliminato

50. G. Borsotti (ITA) +5.28 eliminato

DNF L. De Aliprandini (ITA) eliminato

DNF T. Kastlunger (ITA) eliminato