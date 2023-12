Arrigo Sacchi: “L’Inter di Inzaghi non ha mai vinto in casa della Lazio, prima o poi deve succedere”

“Per vincere contro l’Inter la Lazio deve fare il suo gioco. Senza fare troppi calcoli, può fare l’impresa giocando come la Real Sociedad ha fatto a San Siro: non ha subito il contropiede che è la vera arma della squadra di Inzaghi e ha fatto buon pressing. Bisogna togliere assolutamente il contropiede a Thuram e Lautaro. Raddoppiare, scalare la marcatura, restare compatti in modo che quei due non partano mai in velocità”. Così Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport presenta il big match di questa domenica di Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico. “C’è da dire che l’Inter di Inzaghi non ha mai vinto in casa della Lazio. Può essere un vantaggio, ma questo mi fa dire che prima o poi la tendenza si invertirà”, ha aggiunto l’ex tecnico.