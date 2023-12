Formazioni ufficiali Milan-Monza, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan-Monza, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Obiettivo riscatto per i rossoneri, che vogliono dimenticare la sconfitta di Bergamo e proveranno a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi. Impegno alla portata ma non scontato contro un Monza che ha già ottenuto 21 punti in stagione e può vantare un ispirato Colpani. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-MONZA

MILAN: Maignan; Florenzi, Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leão.

MONZA: Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo.