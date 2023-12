Gigante maschile Alta Badia 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante maschile di Alta Badia 2023, prova valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono otto gli azzurri presenti sulla neve casalinga: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Tantissimi i reduci dalle prove in Val Gardena, tra cui (su tutti) il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt e il canadese James Crawford. Riflettori puntati anche sull’austriaco Marco Schwarz, sui transalpini Alexis Pinturault e Cyprien Sarrazin e sull’altro norvegese Henrik Christoffersen.

Il gigante maschile di Alta Badia 2023 è in programma per la giornata di oggi (domenica 17 dicembre). La prima manche scatterà alle ore 10.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30. La diretta televisiva della tappa di Coppa del Mondo è affidata a Rai Due e ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale di entrambe le manches. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.