Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Verona, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Gli scaligeri sono reduci da tre pareggi di fila ma vogliono ottenere i tre punti per allontanarsi dalla zona rossa. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però la squadra di Italiano, che staziona a quota 24 punti e vuole tenere il passo delle sue dirette concorrenti per l’Europa. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-VERONA

FIORENTINA: Terracciano, Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Mandragora, Ikone, Beltran, Sottil, Nzola

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano, Folorunsho, Hongla, Ngonge, Suslov, Lazovic, Djuric