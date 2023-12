Gigante maschile Alta Badia 2023 oggi in tv lunedì: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il secondo gigante maschile di Alta Badia 2023, prova valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si gareggia all’indomani del successo del campione elvetico Marco Odermatt, salito sul primo gradino del podio davanti al croato Filip Zubcic e allo sloveno Zan Kranjec. L’Italia può contare su un contingente di otto azzurri, tutti apparsi un po’ in ombra nella giornata inaugurale. Si tratta di Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Tanti i nomi in lizza per poter centrare un piazzamento di primo piano sulla neve italiana. Su tutti l’austriaco Marco Schwarz, l’andorrano Joan Verdu, i francesi Alexis Pinturault e Cyprien Sarrazin e il canadese James Crawford.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Il secondo gigante maschile di Alta Badia 2023 è in programma per la giornata di oggi (lunedì 18 dicembre). La prima manche scatterà alle ore 10.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30. La diretta televisiva della tappa di Coppa del Mondo è affidata a Rai Due e ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale di entrambe le manches. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.