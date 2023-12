Curling, Team Retornaz non si ferma più e trionfa anche al WFG Masters: è il terzo Grand Slam stagionale

Un altro successo per l’Italia maschile del curling. Prosegue l’incredibile stagione di Team Retornaz, che dopo il Tour Challenge e il National si aggiudica anche il terzo Grand Slam stagionale, imponendosi nel WFG Masters di Saskatoon. In Canada la formazione n°1 del ranking mondiale si dimostra una volta imbattibile, imponendosi 3-2 in finale contro gli scozzesi del Team Whyte – argento olimpici a Pechino 2022 – e difendendo il titolo già conquistato lo scorso anno. Una sfida che come si evince dal punteggio si è mantenuta in equilibrio fin all’ultimo end e che ha visto il trionfo della squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Terza affermazione consecutiva a livello di Grand Slam e quarto successo in assoluto per la squadra azzurra, che pareggia così gli svedesi del Team Edin ed è a una sola lunghezza dagli scozzesi del Team Mouat, la squadra europea con più trionfi in assoluto (cinque).