Inter-Verona, Arnautovic para un gol nerazzurro: le reazioni dei social

Disastroso ingresso in campo di Arnautovic. L’austriaco è subentrato al posto di Thuram al 72′ della sfida tra Inter e Verona. L’ex attaccante del Bologna ha prima perso palla sul gol del pareggio gialloblù di Henry, poi ha parato con il fianco un colpo di testa, sfiorato da Montipò, di Pavard che sarebbe entrato in porta. Social impazziti con la mente che torna subito alla ”parata” di Lukaku su Dimarco in finale di Champions con il Manchester City. “Arnautovic non da Inter”. “Ingresso di Arnatuovic ha tagliato le gambe a tutta la squadra”. “Arnautovic drammatico”, le reazioni dei tifosi nerazzurri e non su Twitter.