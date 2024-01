Gigante Kronplatz, Goggia dopo il quinto posto: “Ho attaccato al massimo, sono molto contenta”

Dopo il quinto posto nello slalom gigante sulla pista Erta di Kronplatz, Sofia Goggia si è detta molto soddisfatta della sua gara: “Sono molto contenta, l’unica cosa che ho da rimproverarmi è l’ultima parte della prima manche. In questa seconda mi sono detta ‘io ci provo’ e mi sono buttata giù attaccando al massimo. Quando sono arrivata al traguardo e ho visto che ero prima mi sono tolta un peso. Era da tre anni che non ero su questo livello in gigante. Sono contenta di essermi espressa sui livelli del passato. È stato il frutto di un lavoro enorme che ha pagato“.

Meno felice invece Federica Brignone, che ha chiuso sesta: “In questo momento va che quando cerco solo le migliori sensazioni sono veloce, mentre quando voglio metterci la grinta è come se frenassi lo sci. Anche oggi ero convinta, ero aggressiva, volevo spingere lo sci. Però ho fatto di nuovo errori e non riesco ad essere così veloce come lo ero ad inizio stagione. Adesso valuterò cosa fare giorno dopo giorno“.