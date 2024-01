Atletico Madrid, Simeone su Kean: “Non ho informazioni, parlo solo di quelli che sono qui”

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rayo Vallecano. Tra i temi toccati anche quello di Moise Kean, il cui passaggio ai Colchoneros è saltato: “Parlo di quelli che sono qui, non ho tutte le informazioni“, ha tagliato corto il Cholo. Così invece su Correa: “Angel lo vedo allenarsi bene, ha molta voglia, non ho potuto farlo giocare contro il Valencia a causa dell’infortunio di Gimenez, che ha cambiato il mio programma. Comunque sta bene, lo vedo felice e voglioso. Speriamo che ciò che vediamo sia perché continuerà qui e ci regalerà momenti importanti“.

Alla domanda sulle dimissioni di Xavi, Simeone ha risposto: “Non do mai la mia opinione sulle decisioni dei colleghi, rispetto la sua scelta. Non parliamo nemmeno di quello che facciamo. Cerchiamo di chiarire le cose con i fatti e pensando giorno per giorno“. Infine sul rinnovo di Koke e sul neo arrivato Vermeeren: “Sono diversi mesi e anni che non entro in dichiarazioni in cui mi posizionano da una parte o dall’altra. Spero che vada nel migliore dei modi, società e calciatore facciano il massimo per tutte le parti e per noi, per continuare su questa linea. Vermeeren si sta allenando bene, ha avuto un paio di sessioni per partecipare di più con il gruppo. Ha voglia, entusiasmo e vedremo domattina quale sarà la scelta“.