Gigante femminile Tremblant 2023, risultati e classifica manche finale: super Brignone davanti a Vlhova e Shiffrin, Bassino 6ª e Goggia 7ª

Federica Brignone vince il Gigante femminile a Mount-Tremblant, in Canada, valido per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/2024. Tracciato più impegnativo della prima manche, con molte sconnessioni soprattutto all’altezza delle prime porte e un dosso che ha reso difficilissima la vita delle sciatrici nel primo settore. L’azzurra diventa l’atleta più anziana a vincere una gara di Coppa del Mondo a 33 anni e 4 mesi. Prima vittoria in Canada, successo numero 22, com Sofia Goggia, e podio numero 58 per Brignone, che si mette dietro Vlhova e Shiffrin. Ai piedi del podio Hector, subito davanti a Gut, che manca il tris di giganti in questa stagione. Buona giornata per i colori azzurri con Marta Bassino sesta in 2:15.99 e Goggia settima e in costante miglioramento in discipline più lente in 2:16.57. 18ª Roberta Melesi, che perde quattro posizioni rispetto all’ottima manche di oggi pomeriggio. Disastro per Elisa Platino, che non sfrutta la pettorina numero 1 e cade dopo poche porte buttando all’aria la sua prima chance di fare punti in questa Coppa del Mondo. Rimonta di giornata per Stjernesund che, con il quarto tempo di manche in 1:08.49, risale dal 14° al 9° posto finale. Bene Brunner che, dopo i tanti errori nella prima manche, riesce a mettere insieme un’ottimo gigante risalendo dal 22° al 16° posto in 2:18.10 complessivo. Ljutic conferma la sua crescita tra le porte larghe ed è 14ª in 2:17.85. Ottima prova della francese Direz, partita con il 42 nella prima manche, ultima delle prime 10 in 2:17.30. Miglior risultato in Coppa del Mondo per la canadese Richardson, che chiude 15ª in 2:18.05.

CLASSIFICA AGGIORNATA

LA CLASSIFICA DELLA MANCHE

1. Brignone 2:14.95

2. Vlhova 2:15.16

3. Shiffrin 2:15.24

4. Hector 2:15.51

5. Gut 2:15.54

6. Bassino 2:15.99

7. Goggia 2:16.57

8. Grenier 2:16.80

9. Stjernesund 2:17.19

10. Direz 2:17.30