Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il Grand Prix Final a Manchester: passo decisivo per Parigi 2024

Trionfo azzurro a Manchester. Merito del campione olimpico di Tokyo 2020, Vito Dell’Aquila che vince per la seconda volta il Grand Prix Final di taekwondo, trovando così il passo decisivo per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 tramite il ranking. Un cammino perfetto tra le varie stelle in gara per l’azzurro nella categoria -58kg. Prima la vittoria sul messicano Cesar Rodriguez (21-9, 20-7). Poi si è imposto sul sud coreano Park Tae-joon (12-0, 24-15) e infine ha vinto i due ultimi incontri con gli spagnoli Hugo Arillo Vazquez (7-4, 11-11) e Adrian Vicente Yunta (10-2, 4-2). Niente da fare invece per Simone Alessio che nei -80kg è stato fermato dal coreano Geon-woo Seo in tre round (16-15, 11-15, 4-17) ai quarti di finale. Per Denis Baretta nei -68kg il cammino si è interrotto contro il giordano Zaid Kareem che si è imposto 12-0, 10-5. Domani a Manchester avranno luogo i World Taekwondo Gala Awards che premieranno gli atleti, allenatori e arbitri più meritevoli dell’anno.