MOVIOLA – Lazio-Cagliari, Makoumbou trattiene Guendouzi a campo aperto: giusto il rosso

Primo episodio da moviola e primo caso Var di Lazio-Cagliari, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Tutto è nato da un fallo (trattenuta) di Makoumbou su Guendouzi. L’ex Marsiglia aveva sfruttato un corridoio centrale per incunearsi e puntare la porta di Scuffet. L’arbitro Dionisi estrae in un primo momento il cartellino giallo, ma il Var lo richiama dopo pochi istanti e la decisione viene corretta: Makoumbou espulso e Cagliari in 10. Decisione giusta: Guendouzi aveva un’evidente opportunità di segnare la rete del 2-0. Un fallo pesante e un provvedimento giusto, che adesso spiana la strada dei biancocelesti, già in vantaggio di un gol.