Gigante femminile mercoledì Kronplatz 2023, risultati e classifica finale: trionfa Shiffrin, fuori Bassino

Mikaela Shiffrin trionfa nel secondo gigante femminile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Kronplatz 2023: ecco risultati e classifica della seconda e decisiva manche finale. Sulle nevi italiane della pista Erta vittoria numero ottantaquattro nel circuito maggiore, diciannovesima nel gigante, per la solita straordinaria fuoriclasse americana, che domina prima e seconda manche e non lascia scampo a un’ottima Ragnhild Mowinckel che è seconda e a Sara Hector terza a completare il podio. Completano la top-5 Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami, entrambe in rimonta. Purtroppo, niente azzurre sul podio.

Un peccato madornale per l’Italia, visto che Marta Bassino inforca in una delle porte conclusive finisce fuori quando sembrava poter tenere la prima posizione provvisoria e dunque il podio. Fatica anche Federica Brignone, sbaglia in due porte con due scivolate pesanti che le fanno perdere alcune posizioni. Chiude davvero arrabbiata al traguardo la nostra fuoriclasse, che stecca dunque la seconda manche ed è ottava. Asja Zenere invece è protagonista di una buona seconda manche, n cui nonostante perda tanto nel settore finale, dove le manca tanta velocità fino al traguardo, riesce a recuperare diverse posizioni ed entra in top-20, diciannovesima.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI COPPA DEL MONDO

RISULTATI SECONDO GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ

Mikaela Shiffrin (Usa) 2.03.28 Ragnhild Mowinckel (Nor) +0.82 Sara Hector (Swe) +1.19 Petra Vlhova (Svk) +1.37 Lara Gut-Behrami (Sui) +1.38 Tessa Worley (Fra) +1.65 Paula Moltzan (Usa) +1.97 Federica Brignone (Ita) +2.03 Alice Robinson (Nze) +2.13 Nina O’Brien (Usa) +2.20

19. Asja Zenere (Ita) +3.09

DNF Marta Bassino