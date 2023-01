Juventus, giocatori disorientati: Elkann negli spogliatoi per rassicurarli

Momento difficile in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, alcuni giocatori sono disorientati e spaventati, e c’è bisogno che il club dia un segnale forte. Domenica, dopo il pareggio con l’Atalanta, John Elkann è sceso negli spogliatoi per rassicurare la squadra: “Abbiamo subito una condanna ingiusta, ma ci difenderemo con forza. Per tutelare la squadra, la società e tutti i tifosi bianconeri” ha detto.