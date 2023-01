LIVE – Sci alpino, gigante femminile mercoledì Kronplatz 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale del gigante femminile di Kronplatz 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben otto le italiane al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Karoline Pichler, Laura Steinmair e Laura Pirovano. Appuntamento a partire dalle ore 1o.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

LA START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

14.25 Trionfa una splendida Mikaela Shiffrin. Sul podio Mowinckel ed Hector, purtroppo Brignone ottava, Zenere diciannovesima, Bassino fuori!

14.22 Hector resta dietro rispetto a Mowinckel! Ora Shiffrin per decretare il podio.

14.20 Noooooo! Marta Bassino finisce fuori! Non cade ma non completa la manche, che peccato! Italia che non va a podio purtroppo, si spezza la lunga serie di podi azzurri.

14.18 Mowinckel al comando! Ottima manche per lei.

14.16 Due brutte scivolate per l’azzurra, che perde tanto purtroppo! Solo quinta posizione per lei, arrabbiatisima.

14.15 Tocca a Federica Brignone!

14.12 Pesante errore per Tessa Worley, terza posizione!

14.10 Per un centesimo Vlhova davanti a Lara Gut! Incredibile.

14.08 Caduta per Tviberg! Non classificata.

14.05 TV break e ci sono le ultime otto in gara!

14.05 Anche Moltzan dietro! Lara Gut Behrami regge al comando.

14.02 Schleib al terzo posto! Lara Gut scala posizioni.

14.00 Wild dietro rispetto a Zenere, che è a una posizione dalla top-20!

13.59 Tocca a Lara Gut-Behrami! Ed è in testa, non contentissima però all’arrivo. 2.04.66, basterà per recuperare posizioni?

13.58 Nina O’Brien scalza Dvorkin e vola in testa!

13.56 Loevblom! La svedese è seconda, ma continua a sognare Dvornik.

13.55 Tv break e si fa sul serio.

13.52 Gritsch dietro rispetto a Zenere! Quattro posizioni guadagnate, la top-20 è vicina.

13.50 Stjernesund si piazza in terza posizione! Ci avviciniamo alle migliori.

13.49 Dietro anche Moerzinger! L’Austria davvero in difficoltà, Zenere risale ancora.

13.48 Anche Ellenberger fa peggio di Zenere! L’azzurra risale e spera a questo punto nella top-20.

13.46 Grenier dietro rispetto a Dvornik! La slovena ha disputato una gran manche evidentemente.

13.45 Con la brutta seconda manche di Kappaurer, Zenere guadagna una posizione. Ora potenzialmente 25esima.

13.42 Continuano le difficoltà di Liensberger! Ha perso tantissimo nel tratto finale, è ultima. Che brutto periodo per lei.

13.39 Dvornik resta al comando, secondo tempo per l’austriaca Haaser.

13.36 Perde tantissimo nel tratto finale per la giovane azzurra, terzo tempo per lei quindi due posizioni perse al netto di eventuali DNF di altre.

13.33 Dvornik si piazza davanti a Colturi, ora Asja Zenere.

13.32 Male Ljutic, paga otto decimi a Colturi.

13.31 Si parte con Lara Colturi, albanese di origini italiane. Discreto crono, tracciatura diversa ma tempo simile alla prima manche.

13.30 Rieccoci da Kronplatz, amici di Sportface. Seguiamo assieme la seconda manche del gigante.

11.49 Pichler inforca, Steinmair e Pirovano fuori dalle 30. Finisce qui la prima manche, Bassino e Brignone se la giocheranno per il podio, c’è anche Zenere in seconda manche col ventiseiesimo tempo! Appuntamento alle 13.30.

11.43 Restano le ultime tre azzurre a chiudere la prima manche: Pichler, Steinmair e Pirovano.

11.40 Purtroppo ha inforcato Melesi, proprio alle ultime porte. DNF.

11.26 Ventiquattresimo tempo per Zenere, difficilmente entrerà nelle prime 30. Speriamo.

11.18 Bene O’Brien che avvicina la top-10: tredicesimo tempo per lei.

11.14 Ultima Brunner, dopo l’infortunio in grave difficoltà. Possiamo dire che la top-10 non dovrebbe mutare.

11.08 Tviberg! Acuto della norvegese che si inserisce in ottava posizione. Alice Robinson è invece decima con una discreta prova.

11.05 Perde tre secondi Truppe! Male l’austriaca, rischia anche di entrare in seconda manche.

11.02 Liensberger male come ieri, forse un po’ meno perché almeno stavolta entrerà in seconda manche.

10.58 Siebenhofer fatica tanto, naufraga dietro.

10.55 Finite di scendere le migliori, TV break e poi le altre quindici outsider.

10.53 Male Moltzan, commette un errore nel tratto centrale, ma si difende bene nel finale ed è ottava.

10.52 Mowinckel si inserisce tra Bassino e Brignone, in quarta posizione. Piccoli errori per lei, ma solito talento che sopperisce.

10.50 L’Erta tradisce anche Gasienica-Daniel. Inforca e cade anche lei.

10.48 Inforca malamente Bucik, caduta e DNF per lei.

10.47 Vedremo se ci sarà qualche exploit tra le atlete che scenderanno ora. Fin qui tanti errori.

10.45 Era un ottimo gigante quello di Grenier, poi un traverso nell’ultimo settore le costa oltre due secondi. E’ out per il podio.

10.44 Pessima prova di Gisin, sta faticando tantissimo in questo periodo. Ultima al momento.

10.42 Non benissimo Brignone, fa bene solo l’ultimo settore in linea con il tempo monstre di Shiffrin. Quarto tempo e 0.90 di ritardo.

10.40 Sara Hector fa meglio di Bassino di quattordici centesimi! Ottima prova per la svedese, in recupero.

10.38 Errore nel tratto più ripido per Vlhova! Lì dove Bassino ha fatto la differenza, sbaglia la slovacca. E’ quarta.

10.36 Sua maestà Mikaela Shiffrin! Recupera mezzo secondo nel tratto finale a Bassino ed 0.65 avanti!

10.34 Errore madornale per Lara Gut-Behrami, la butta via ed è 1.15 dietro a Bassino. L’azzurra ha faticato nell’ultimo settore, però non ha commesso errori.

10.32 Tessa Worley dietro rispetto a Bassino di 40 centesimi.

10.31 1.01.21 per l’azzurra, buona prova per lei!

10.30 Ecco Marta Bassino col bib 1!

10.30 Amici di Sportface, buongiorno da Kronplatz dove va in scena il secondo gigante femminile. Si parte fra un istante.