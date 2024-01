Gigante femminile Kranjska Gora 2024, risultati e classifica prima manche: Vlhova guida davanti a Brignone, Bassino in top 10

Grande equilibrio nella prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, dove il miglior tempo lo mette a referto Petra Vlhova. L’atleta slovacca ferma il cronometro in 56.55, precedendo di soli due centesimi una buona Federica Brignone, soddisfatta della sua prova e in piena lotta per la vittoria. Terza piazza per l’elvetica Lara Gut-Behrami a 15 centesimi, mentre completano la top 5 la canadese Grenier (+0.35) e la svedese Hector (+0.79).

Sorride Marta Bassino, che nonostante un ottavo tempo a 1’02” dalla vetta si garantisce la seconda manche e dunque punti e fiducia, preziosi dopo gli ultimi risultati deludenti. Non indimenticabile invece la manche di Sofia Goggia, penalizzata anche dalla pista che peggiora (complice la pioggia) e solo 15^ a 1’62”. Chi delude, infine, è Mikaela Shiffrin, che non riesce a dar continuità alle due recenti vittorie e – malgrado non commetta particolari errori – non va oltre la settima piazza, staccata di 98 centesimi dalla vetta.

Per quanto riguarda le altre italiane, l’unica a qualificarsi per la seconda manche è Elisa Platino con l’ultimo tempo disponibile: 2’67” il suo ritardo dalla vetta. Niente da fare invece per Roberta Melesi, che non riesce ad approfittare del suo buon momento di forma e chiude 40^. Più indietro Lara Della Mea (45^), Ilaria Ghisalberti (51^) e Laura Pirovano (56^), mentre esce di scena Asja Zenere.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

P. Vlhova (SVK) 56.55 F. Brignone (ITA) +0.02 L. Gut-Behrami (SUI) +0.15 V. Grenier (CAN) +0.35 S. Hector (SWE) +0.79 T. L. Stejernesun (NOR) +0.84 M. Shiffrin (USA) +0.98 M. Bassino (ITA) +1.02 M. F. Holtmann (NOR) +1.20 P. Moltzan (USA)/F.Gritsch (AUT) +1.22

15. S. Goggia (ITA) +1.62 Q

30. E. Platino (ITA) +2.67 Q

40. R. Melesi (ITA) +3.27

45. L. Della Mea (ITA) +3.79

51. I. Ghisalberti (ITA) +4.35

56. L. Pirovano (ITA) +4.78

DNF A. Zenere (ITA)