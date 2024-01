Brasile: a 92 anni è morto Mario Zagallo, leggenda verdeoro con quattro Mondiali tra campo e panchina

Importante lutto nel mondo del calcio. All’età di 92 anni è morto quest’oggi Mario Zagallo, leggenda del Brasile con cui ha vinto i Mondiali per ben quattro volte, due da giocatore, uno da allenatore e un altro da vice allenatore. Lo si apprende dalla sua pagina Instagram ufficiale: “È con grande tristezza che vi informiamo della morte del nostro eterno quattro volte campione del mondo Mário Jorge Lobo Zagallo”.

Dopo aver giocato e vinto i Mondiali con i verdeoro nel 1958 e 1962, è stato commissario tecnico della Selecao per ben cinque volte, vincendo i Mondiali del 1970 e la Copa America del 1997 (anno in cui si è aggiudicato la Confederation Cup), ma anche i Mondiali del 1994 come vice allenatore.