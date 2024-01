Basket: Pozzecco non è più l’allenatore dell’Asvel, al suo posto Poupet

Gianmarco Pozzecco non è più l’allenatore dell’Asvel Villeurbanne. Finisce l’avventura del coach azzurro dopo poco più di due mesi. Prende le redini della squadra, ultima in Eurolega con 3 vittorie e 16 sconfitte, uno dei suoi assistenti Pierric Poupet. Ecco il comunicato del club francese: “La direzione della Ldlc Asvel ha deciso di separarsi da Gianmarco Pozzecco e ha raggiunto un accordo con l’allenatore italiano per una risoluzione amichevole del contratto, con effetto immediato”.