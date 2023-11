Gigante femminile Killington 2023, risultati e classifiche manche finale: vince una super Gut, Brignone 6ª e Goggia 9ª

Lara Gut vince la seconda manche del gigante di Killington, Usa, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023/2024. La svizzera domina sulle nevi americane sciando in 1:53.05. Sei decimi rifilati a Robinson, 1:53.67, e otto a Shiffrin, 1:53.86, risalita dal sesto posto della prima manche. Bassino cade sul più bello e sciupa un’ottima opportunità per centrare il podio. Brignone è sesta in 1:54.82. Molto bene Goggia, in una disciplina non propriamente sua, che, dalla 31ª pettorina della prima manche, chiude nona in 1:55 netto. Ai piedi del podio Hector e Grenier.

1. Gut 1:53.05

2. Robinson 1:53.67

3. Shiffrin 1:53.86

4. Hector 1:54.11

5.. Grenier 1:54.49

6. Brignone 1:54.82

7. Scheib 1:54.89

8. Moltzan 1:54.95

9. Goggia 1:55.00



10. Vlhova 1:55.03

DNF. Bassino