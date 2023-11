Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2023/2024, classifiche aggiornate dopo gigante Killington

Lara Gut vince la seconda manche del gigante di Killington, Usa, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023/2024. La svizzera domina sulle nevi americane sciando in 1:53.05. Sei decimi rifilati a Robinson, 1:53.67, e otto a Shiffrin, 1:53.86, risalita dal sesto posto della prima manche. Bassino cade sul più bello e sciupa un’ottima opportunità per centrare il podio. Brignone è sesta in 1:54.82. Molto bene Goggia, in una disciplina non propriamente sua, che, dalla 31ª pettorina della prima manche, chiude nona in 1:55 netto.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Mikaela Shiffrin USA 250

2. Lara Gut-Behrami SUI 2oo

3. Sara Hector SWE 195

4. Petra Vlhova SVK 186

5. Lena Duerr GER 140

6. Katharina Liensberger AUT 124

7. Federica Brignone ITA 120

8. Alice Robinson AUS 109

9. Leona Popovic CRO 106

10. Mina Fuerst Holtmann NOR 103

LE ALTRE ITALIANE

21. Marta Bassino ITA 45

22. Sofia Goggia ITA 44

24. Martina Peterlini ITA 36

50. Lara Della Mea ITA 5

54. Asja Zenere ITA 3