Gigante femminile Kilington 2023, risultati e classifiche prima manche: super Robinson, ok Bassino e Brignone

Super Alice Robinson nella prima manche del gigante femminile di Killington, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Grande prova dell’australiana, che scia in 55.97 e si mette alle spalle Hector e Gut, 56.03 e 56.05. Bene Bassino in 56.18 e Brignone in 56.45. Dentro anche Goggia, scesa da trentunesima, con il 14° tempo in 57.54. Fuori le altre azzurre Zenere e Platino. Eliminata anche Melesi, fatta fuori da Ljutic. Sorpresa Scheib, nona in 57.01. Infortunio al ginocchio per Tviberg dopo un’inforcata a metà manche. La seconda manche alle 19.

1. Robinson 55.97

2. Hector 56.03

3. Gut 56.05

4. Bassino 56.18

5. Shiffrin 56.20

6. Brignone 56.45

7. Grenier 56.51

8. Vlhova 56.91

9. Scheib 57.01

10. Gasienica-Daniel 57.08

14. Goggia 57.54