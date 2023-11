F1, pagelle qualifiche GP Abu Dhabi 2023: Leclerc eroico, Verstappen dominante

Le pagelle delle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2023 di F1. Un eroico Charles Leclerc conquista la prima fila a Yas Marina, arrendendosi soltanto al dominante Max Verstappen, ma è un’ottima posizione la seconda in ottica lotta con la Mercedes per i costruttori. George Russell, infatti, chiude in quarta posizione queste qualifiche intense, in cui le grosse delusioni sono Sainz, fuori al Q1 e Hamilton fuori al Q2. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

MAX VERSTAPPEN voto 10 Tutto facile per lui e dopo qualche qualifica non impeccabile nelle ultime settimane, oggi torna a far paura: in ciabatte si prende il miglior tempo, dominando con le gomme nuove, domani si potrebbero rivedere i distacchi monstre della prima metà di stagione.

CHARLES LECLERC voto 9 Eroico Charles, riesce nel giro decisivo a trovare quel salto di qualità che pareva insperato per quanto invece visto per tutta la sessione, in cui è stato più vicino a non entrare al Q3. Ferrari non granché, ma lui è strepitoso nel mettere tutto insieme e strappare una prima fila che vale oro per provare a ribaltare le cose in chiave costruttori.

GEORGE RUSSELL voto 8.5 Ottima qualifica per un pilota che quest’anno va detto si è un po’ perso. Invece batte un colpo importante nella gara più importante, quella in cui è chiamato – con quasi tutto il peso sulle sue spalle – a difendere il secondo posto Mercedes nei costruttori.

SERGIO PEREZ voto 5 Disastroso perché comunque il suo giro viene sì cancellato, ma non era nemmeno dentro alle prime due file. Scatterà dalla nona posizione, sarà la solita gara triste di rimonta e il suo sedile è sempre meno saldo.

LEWIS HAMILTON voto 4.5 Malissimo quello che sarebbe il re di questa pista, anche se sempre qui ha vissuto il giorno peggiore della sua vita. Il pilota Mercedes è di nuovo fuori al Q2 e dovrà rimontare se non vuole risultare il colpevole di un mancato secondo posto nei costruttori.

CARLOS SAINZ voto 4 Non ci siamo: un po’ di sfortuna, un po’ di mancata lungimiranza e così lo spagnolo è fuori già al Q1, dopo aver trovato peraltro pochissimo feeling già dal venerdì con l’incidente. Dovrà rimontare se vuole contribuire a un possibile secondo posto nei costruttori, dovrà rimontare anche perché Leclerc, con la stessa macchina, parte dalla prima fila.