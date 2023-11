Lazio, peggior partenza dal 2013-14: 17 punti come Petkovic (poi esonerato)

La Lazio non trova lo scatto dopo la sosta. La sconfitta contro la Salernitana all’Arechi lascia i biancocelesti a quota 17 punti dopo 13 giornate, proprio come nella stagione 2013-14, quando Lotito cambiò allenatore a stagione in corso. Da Vladimir Petkovic (esonerato alla 17esima) a Edy Reja, con un nono posto finale. La Lazio inoltre non ha trovato il gol nelle ultime tre partite di Serie A, come non accadeva dal maggio 2021. Numeri preoccupanti per una squadra che, comunque, prima della sosta, ha messo le mani sugli ottavi di finale di Champions, grazie alla vittoria sul Feyenoord. Per ora però il rendimento tra Europa e Italia è ben diverso. E il prossimo match contro il Celtic darà più risposte a Maurizio Sarri, che sta probabilmente vivendo il momento più difficile da quando è in biancoceleste.