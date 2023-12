Gigante Alta Badia 2023, risultati e classifica: Odermatt imbattibile sulla Gran Risa, Borsotti è 9°

Marco Odermatt non ha rivali. Il fenomeno svizzero concede il bis sulla Gran Risa e si porta a casa anche il secondo gigante d’Alta Badia. Dominio assoluto sia nella prima che nella seconda manche per il campione in carica di Coppa del Mondo, che inizia a prendere il largo anche nella classifica generale. Sempre al suo inseguimennto Marco Schwarz, secondo quest’oggi a +1:05 e primo rivale ad oggi anche nella generale, seppur a distanza. Sul terzo gradino del podio ci sale, dopo un’ottima seconda manche Zan Kranjec. Zubcic non riesce a confermare quanto di splendido fatto tra ieri e nella prima manche di oggi e deve accontentarsi di un posto ai piedi del podio.

Splendida prova di Giovanni Borsotti, che entra nei 10 e ottiene il miglior risultato della carriera nella specialità. Peccato per un piccolo errore nella parte finale, ma una prova importante da parte del 33enne che guadagna sei posizioni rispetto alla mattinata. Discreta seconda manche per Filippo Della Vite, che guadagna una posizione rispetto alla prima parte di gara e chiude 14°. Ancora una buona prova per Alex Vinatzer, che per la terza gara di gigante consecutiva parte con un pettorale alto, riesce a conquistare la seconda manche e trova un piazzamento che porta punti importanti per la classifica. E qualche segnale positivo l’ha dato anche Luca De Aliprandini, che dopo essersi qualificato per questione di centesimi con l’ultimo tempo riesce a sciare meglio nella seconda manche, guadagna sei posizioni e riesce ad ottenere il 24°posto.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA FINALE

1 ODERMATT Marco SUI 2:28.14

2 SCHWARZ Marco AUT 2:29.19

3 KRANJEC Zan SLO 2:29.36

4 ZUBCIC Filip CRO 2:29.50

5 PINTURAULT Alexis FRA 2:30.51

6 MCGRATH Atle Lie NOR 2:30.75

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2:30.81

8 MEILLARD Loic SUI 2:30.82

9 BORSOTTI Giovanni ITA 2:31.22

10 STEEN OLSEN Alexander NOR 2:31.43

13 DELLA VITE Filippo ITA 2:31.71

21 VINATZER Alex ITA 2:33.15

24 DE ALIPRANDINI Luca ITA 2:33.49