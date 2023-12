Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo gigante lunedì Alta Badia

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo il secondo gigante di Alta Badia. Marco Odermatt domina per il secondo giorno consecutivo sulle nevi italiane e inizia a prendere il largo in classifica su tutti i suoi inseguitori. Punti importanti per gli azzurri, ben quattro nei primi 30. Della Vite e De Aliprandini entano in classifica. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO GIGANTE ALTA BADIA

Marco Odermatt (SUI) 456 Marco Schwarz (AUT) 364 Filip Zubcic (CRO) 198 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 180 Bryce Bennett (USA) 178 Zan Kranjec (SLO) 156 James Crawford (CAN) 145 Henrik Kristoffersen (NOR) 140 Manuel Feller (AUT) 135 Vincent Kriechmayr (AUT) 132

GLI ITALIANI

12. Dominik Paris (ITA) 124

16. Mattia Casse (ITA) 90

20. Giovanni Borsotti (ITA) 63

30. Alex Vinatzer (ITA) 45

35. Guglielmo Bosca (ITA) 38

43. Christof Innerhofer (ITA) 32

47. Florian Schieder (ITA) 30

60. Filippo Della Vite (ITA) 20

60. Tobias Kastlunger (ITA) 20

95. Luca De Aliprandini (ITA) 7

95. Hannes Zingerle (ITA) 7