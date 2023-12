Gigante Alta Badia 2023, De Aliprandini: “Gran Risa difficile, se poi quelli che portano la tua giacca ti remano contro…”

Una qualificazione alla seconda manche ottenuta sul filo del rasoio nel gigante d’Alta Badia, ma ancora una prestazione incolore per Luca De Aliprandini. “C’è poco da dire, una prova negativa anche se ho provato a voltare pagina dopo ieri. Ero partito bene e dopo una spigolatina subita ho spento il cervello. La Gran Risa già è tosta di suo, se poi hai poca fiducia…”, ha dichiarato ai microfoni Rai dopo la sua prima manche. E in conclusione, apre anche una polemica: “Inoltre, se quelli che portano la tua giacca ti remano un po’ contro, diventa ancora più pesante….”

De Aliprandini è poi tornato ai microfoni dopo la seconda manche: “Sicuramente scendere con il numero 1 è sempre un privilegio, anche se è la seconda manche si prova il feeling con la neve per esprimersi al meglio. Ho cercato di dare qualcosina in più, c’è tanto lavoro da fare, devo tenere la testa bassa e continuare a lavorae. Non è un momento facile, come l’anno scorso, ma sono un duro e ho sempre continuato a lottare negli anni e continuerò a farlo“.



E poi ancora: “Non è la persona specifica o un allenatore specifico. In dieci anni di Coppa del Mondo ho cambiato tanti allenatori, è difficile anche fare un progetto. Alcuni ti vogliono bene, altri sono in pista solo per lavoro perché devono farlo. I risultati che ho ottenuto sono merito mio e di chi mi è stato vicino e di chi ha creduto in me“.