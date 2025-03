Federica Brignone non si ferma più e fa 35! Tante sono le vittorie dell’azzurra, che oggi ha trionfato anche nel Super G di Kvitfjell, terzultimo appuntamento stagionale della Coppa del mondo 2024/2025 di sci prima delle finali di Sun Valley. Una gara davvero complicata, quella che si è disputata sull’Olympiabakken, per via di un tracciato di difficile lettura complicata ancora di più da un manto nevoso non ideale. A spuntarla, però, è di nuovo la tigre valdostana, che chiude in 1:30.11 interpretando bene alcune linee cruciali, ma soprattutto disputando una gara molto aggressiva a compensare diverse sbavature arrivate soprattutto nella parte finale. Per Brignone è l’ottava vittoria stagionale, la seconda in Super-G dopo quella di Cortina.

Alle sue spalle, ecco la svizzera Lara Gut-Behrami, che recupera sei decimi proprio negli ultimi due settori ma, complice il tempo perso soprattutto nel terzo intermedio, chiude seconda di appena 6 centesimi. Altri tre centesimi più indietro, a chiudere il podio, c’è Sofia Goggia, al sesto podio stagionale, il terzo in Super-G. Anche per la bergamasca arriva una prova piena di imperfezioni, ma in cui trova grande velocità recuperando nel finale: è tutto un programma la faccia di Sofia al traguardo, decisamente sorpresa per aver chiuso con un distacco così ridotto nonostante gli errori commessi.

Giù dal podio Alice Robinson, che paga appena 22 centesimi dopo una grande prova, mentre in top-10 chiude anche Elena Curtoni, nona a +0.64. Per quanto riguarda le altre azzurre, Laura Pirovano è diciassettesima (+1.26), Ajsa Zenere ventesima (+1.36), Roberta Melesi è venticinquesima (+2.11) e Vicky Bernardi trentaduesima (+2.83. Out, invece, Marta Bassino, partita con il pettorale numero 1 e sorpresa da una curva dopo aver anche toccato una porta.

Brignone vince a Kvitfjell, l’ordine di arrivo

Federica Brignone (ITA) 1:30.11 Lara Gut-Behrami (SUI) +0.06 Sofia Goggia (ITA) +0.09 Alice Robinson (NZL) +0.22 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.27 Ester Ledecka (CZE) +0.32 Romane Miradoli (FRA) +0.38 Stephanie Venier (AUT) +0.39 Elena Curtoni (ITA) +0.64 Kira Weidel-Winkelmann (GER) +0.66

17. Laura Pirovano (ITA) +1.26

20. Asja Zenere (ITA) +1.36

25. Roberta Melesi (ITA) +2.11

OUT

Marta Bassino (ITA)

“È stata una gara tosta, nessuna di noi tre ha fatto una gara perfetta. I centesimi vanno anche a fortuna. Oggi il mio punto di forza è stato l’attacco sempre, dopo ogni errore – le parole di Brignone ai microfoni di Rai Sport –. Ne ho fatte davvero di tutti i colori, soprattutto nel finale. Non ho fatto la manche che volevo, ma oggi era difficile, lo dimostra il fatto che tutte hanno fatto errori”. Sofia Goggia, invece, ha dichiarato: “Ho avuto pessime sensazioni scendendo. C’è un fondo molto gessoso, aggressivo, e avevo la sensazione che gli sci non tenessero. Quando ho visto che ero seconda ero molto sorpresa, perché le sensazioni non erano delle migliori. Su questa pista i distacchi sono sempre minimi. Ho fatto un weekend solido, nel complesso buono”.

Le pagelle

FEDERICA BRIGNONE, 9: gara tutta grinta e coraggio per Federica, che vince nonostante un errore evidente quando ha rischiato di mancare una porta. Senza quell’errore di valutazione della traiettoria, avrebbe potuto vincere con un distacco ancora più ampio.

LARA GUT-BEHRAMI, 8: altro buon piazzamento per la svizzera, che però, come ammette dopo la gara, in questa stagione non riesce mai a trovare quel qualcosa in più per vincere più gare. Sorride Brignone, che guadagna altri punti in classifica.

SOFIA GOGGIA, 8: anche per lei, come per praticamente tutte, la gara è piena di sbavature, e la sua espressione al traguardo vale più di mille parole. Ma questo ulteriore risultato positivo non può che essere una bella iniezione di fiducia per il futuro, come ha ammesso dopo la gara.