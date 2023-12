Discesa maschile Beaver Creek 2023 sabato oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la discesa maschile di Beaver Creek 2023, prova valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Saranno otto gli azzurri che tenteranno di rendersi protagonisti sull’ostica pista a stelle e strisce. Si tratta di Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Florian Schieder. Il favorito numero uno per il successo è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, dominatore incontrastato nella località americana nelle ultime due stagioni, seguito a ruota dallo svizzero Marco Odermatt. Tra i candidati alla vittoria non si può non inserire il canadese James Crawford, l’altro elvetico Niels Hintermann, gli austriaci Daniel Hemetsberger e Vincent Kriechmayr e il francese Cyprien Sarrazin. Da monitorare con molta attenzione la situazione relativa al meteo. Nella giornata precedente, infatti, gli organizzatori sono stati costretti a cancellare la prima discesa prevista a causa del meteo e della conseguente scarsa visibilità.

La discesa maschile di Beaver Creek 2023 è in programma per la giornata di oggi (sabato 2 dicembre). L’inizio della gara è fissato per le ore 18.45 italiane (le 10.45 locali). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky). I telespettatori potranno seguire la prova anche su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay (gratuitamente), Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prima prova del weekend americano di Coppa del Mondo. Il nostro sito, infatti, fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del fine settimana.