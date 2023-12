Sassuolo-Roma, Mourinho in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

José Mourinho parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Sassuolo-Roma: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Dopo il pareggio esterno in Europa League contro il Servette per i giallorossi è tempo di rituffarsi in campionato pere inseguire la zona Champions League. Mourinho, alla vigilia del match contro il Sassuolo a Reggio Emilia, parlerà ai microfoni della stampa nel corso della conferenza stampa che è in programma alle ore 15.00 di sabato 2 dicembre. La diretta sarà sul canale Youtube della Roma per la diretta streaming, diretta testuale prevista su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA