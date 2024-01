Genoa, Gilardino: “La società deve intervenire sul mercato al più presto”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Salernitana: “È stata una settimana paradossale perché abbiamo dovuto fronteggiare diversi infortuni dovuti al campo di allenamento. Sto battagliando con la società perché è un grosso problema: un infortunio per una botta è un conto, ma quando si pattina come su una pista di ghiaccio o se quando piove non ti alleni è difficile. Detto questo, confido in chi verrà a Salerno. So che questa squadra nelle difficoltà ha saputo sia soffrire che stupire. Bisognerà chiedere a questi ragazzi uno sforzo in più“. Poi sul mercato ha detto con una punta di polemica: “Mi aspetto delle risposte dalla società sul mercato, perché abbiamo la necessità di colmare le lacune in alcune caratteristiche. Devono essere veloci e rapidi a partire dalla settimana prossima nell’intervenire. Non abbiamo tempo e non mi aspettavo di arrivare in una situazione del genere in queste partite“.

Poi Gilardino ha risposto alle domande sui singoli: “Spence probabilmente partirà dal 1′, mentre Bohinen sarà con noi fra due-tre settimane. Retegui è in crescita, sia come condizione che a livello mentale e sono sicuro che domani potrà fare una grande partita e ci trascinerà“. Infine sul suo contratto: “Al momento non è nei miei primi pensieri. Penso a lavorare con questi ragazzi e raggiungere l’obiettivo. Sono tre notti che faccio fatica a dormire per queste situazioni. Il futuro dovrà essere molto chiaro, non solo da parte mia. Ma ci sarà tempo e modo per parlarne“.