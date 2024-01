Discesa libera femminile Cortina 2024: altro terzo posto per Goggia, successo per Mowinckel

Vittoria a sorpresa per Ragnhild Mowinckel nella seconda discesa libera di Cortina 2024, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara è stata segnata dalle numerose interruzioni per il vento, e con la ripresa dopo oltre mezz’ora la pista si è velocizzata soprattutto nella parte alta. Grande rammarico per Sofia Goggia, che era al comando prima dello stop e sognava la 25esima vittoria in carriera. La bergamasca trova comunque un altro podio dopo quello di ieri, nuovamente sul terzo gradino, staccata di 44 centesimi. Meglio di lei ha fatto Mowinckel, che conferma il suo grande feeling con l’Olympia delle Tofane dopo la vittoria in Super-G dello scorso anno. Grande sorpresa anche il secondo posto della statunitense Jacqueline Wiles con il pettorale 26 a 35 centesimi, che centra così il primo podio di carriera.

Quarto posto per la francese Gauche, mentre sono quinte a pari merito la vincitrice di ieri Stephanie Venier e la seconda in classifica generale Lara Gut, che continua a recuperare punti sull’infortunata Shiffrin. Settima posizione per l’austriaca Huetter, davanti alla norvegese Lie e all’azzurra Marta Bassino, che chiude nona ma stava disputando una gara da podio prima di perdere nel finale. Completa la top10 la francese Miradoli. Per quanto riguarda le altre italiane, Federica Brignone termina in 12esima posizione dopo la caduta di ieri, staccata di 1.04, mentre Laura Pirovano è 14esima con 1.21 di ritardo. Discreta prova anche per le due sorelle Delago, Nicol 18esima a 1.40 e Nadia 22esima a 1.79. Tra le due si inserisce un’ottima Teresa Runggaldier, che chiude 20esima a 1.70, e trova il miglior risultato di carriera.

CLASSIFICA FINALE:

MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:33.50 WILES Jacqueline USA +0.35 GOGGIA Sofia ITA +0.44 GAUCHE Laura FRA +0.59 VENIER Stephanie AUT +0.71/GUT Lara SUI +0.71 HUETTER Cornelia AUT +0.74 LIE Kajsa Vickhoff NOR + 0.76 BASSINO Marta ITA +0.89 MIRADOLI Romane FRA +0.92

12. BRIGNONE Federica ITA +1.04

14. PIROVANO Laura ITA +1.21

18. DELAGO Nicol ITA +1.40

20. RUNGGALDIER Teresa ITA +1,70

22. DELAGO Nadia ITA +1.79