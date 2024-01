Discesa Altenmarkt-Zauchensee 2024, Goggia: “Contenta della vittoria, la caduta nel super-G mi ha segnato”

“Sono contenta di aver vinto, su questa pista ho delle statistiche non da podio e molte cadute. La caduta nel super-G non è stata granché, ma mi ha segnato molto; oggi però sono riuscita a fare la mia parte in alto e nel bosco sono riuscita a sciare bene, senza neanche utilizzare tutti i miei cavalli“. Questo il commento a caldo di Sofia Goggia dopo la vittoria nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee 2024, la prima in carriera sulla pista austriaca. “Domani ci sarà una nuova battaglia. Il pettorale della discesa è confermato, tuttavia le ragazze che mi stanno dietro sono vicine ed è tutto molto aperto” ha aggiunto l’azzurra, come riportato dal sito della Fisi.

Entusiasta anche Nicol Delago, che ha ritrovato il podio dopo molto tempo: “Non è stato un periodo facile per me, perciò per me questo podio ha un grande significato. Lo dedico a tutti quelli che mi sono stati vicino, perché non è mai una cosa scontata. Sono passati quattro anni da quando ho fatto l’ultimo podio e ora sono tornata, mi tremano le gambe“.

“Speravo di fare qualcosa di meglio, ma complessivamente non è stata una brutta gara” ha chiosato Laura Pirovano, mentre la grande delusa del giorno non può che essere Federica Brignone: “Ho sbagliato un po’ tutto, a partire dalla quarta curva. Stamattina mi ero detto che non avrei dovuto strafare, invece è proprio l’errore che ho commesso: ho voluto troppo e ho buttato la gara. Mi fa arrabbiare perché sto sciando bene in velocità e oggi ho preso un distacco troppo ampio“.