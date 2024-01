Sci, Sofia Goggia si sblocca ad Altenmarkt-Zauchensee: prima vittoria stagionale in discesa, sul podio Nicol Delago

L’Italia inverte la rotta dopo il deludente Super-G del venerdì e celebra la vittoria di Sofia Goggia nella discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’atleta azzurra non aveva mai vinto su questa pista, ma è riuscita a sfatare il tabù e salire sul gradino più alto del podio. 1:46.47 il riferimento cronometrico di Goggia, protagonista di una prova molto positiva – specialmente sui piani – e soprattutto solida in tutti i settori. Per lei si tratta della 24^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo: raggiunta dunque Federica Brignone, anche se nel corso della stagione – come d’altronde è stato finora – non sono da escludere ulteriori sorpassi e contro-sorpassi.

Alle spalle di Sofia la beniamina di casa Stephanie Venier, che fa tremare l’azzurra salvo chiudere seconda per 10 centesimi, mentre sul gradino più basso del podio c’è un’altra italiana, Nicol Delago. Scesa col pettorale numero 1, inizialmente la sua prova non sembrava eccezionale, anche perché viziata da qualche imprecisione nella parte alta. Il suo tempo invece si rivela davvero ottimo tanto che le vale il terzo posto, a 34 centesimi dalla vetta, ergo il quarto podio in carriera (il primo degli ultimi quattro anni). Insieme a lei, terza ex aequo l’austriaca Mirjam Puchner, che grazie a un finale in crescendo si prende la terza piazza.

In top 5 pure la tedesca Weidle, l’austriaca Raedler e la francese Gauche, insieme a ben tre atlete svizzere, ovvero Gut-Behrami, Gisin, Nufer. Per quanto riguarda le altre azzurre, Laura Pirovano chiude 13^ a 1’26” mentre delude Federica Brignone, solo 14^ e con pochi punti in cascina in ottica classifica generale. A punti anche Nadia Delago, che accusa 2 secondi di ritardo dalla vetta ma appare in miglioramento rispetto alla scorsa stagione. Giornata da dimenticare infine per Marta Bassino, la quale commette un grave errore in avvio (rischiando di finire contro le reti) e compromette l’intera gara, tagliando il traguardo con un ritardo di 4 secondi e 38 centesimi.

CLASSIFICA DISCESA ALTENMARKT-ZAUCHENSEE 2024

S. Goggia (ITA) 1:46.47 S. Venier (AUT) +0.10 M. Puchner (AUT)/Nicol Delago (ITA) +0.34 K. Weidle (GER) +0.46 L. Gut-Behrami (SUI) +0.62 A. Raedler (AUT) +0.64 M. Gisin (SUI) +0.70 L. Gauche (FRA) +1.00 P. Nufer (SUI) +1.11

13. L. Pirovano (ITA) +1.26

14. F. Brignone (ITA) +1.39

21. Nadia Delago (ITA) +2.00

29. M. Bassino (ITA) +4.38