Caso Negreira, l’arbitro di Barcellona-Real Madrid: “Non ho fatto nulla di illegale nella mia vita”

di Mattia Zucchiatti 48

Juan Martínez Munuera dirigerà la finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. Nella conferenza stampa della vigilia l’arbitro valenciano si è soffermato sugli ultimi sviluppi del caso Negreira, difendendo il mondo arbitrale spagnolo: “È il momento più complicato perché viene messa in discussione l’onestà. Non ho fatto nulla. Sono tranquillissimo. Non ho fatto nulla di illegale nella mia vita. Poi però vai al supermercato con la tua famiglia e trovi alle spalle persone che ti insultano”, dice in relazione al clima pesante che si respira in Spagna. “Negreira? Con lui ho parlato con lui tre volte in undici anni in conversazioni di 30 secondi. Non mi risulta che abbia avuto alcuna influenza su alcun arbitro”, aggiunge.

“Sono molto stanco del caso Negreira. Se qualcuno è corrotto da una parte, non vuol dire che tutti siano corrotti. È un personaggio che ha approfittato della sua posizione. È la persona che ha fatto più danni al mondo degli arbitri. Per favore, lasciate stare tutti noi, spero che la sentenza venga emessa presto”, ha detto il Var Cesar Soto Grado che commenta anche la possibilità di aprire il post partita agli interventi degli arbitri: “Parlare di più? Dopo le partite non sarebbe bello. Siamo tesi perché non siamo abituati alle interviste. Siamo persone normali, non alieni”.