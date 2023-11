Coppa del Mondo Killington 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Killington 2023, quarta tappa del massimo circuito di sci alpino femminile. Si torna in pista dopo l’annullamento della doppia discesa libera di Zermatt-Cervinia, lungo il confine tra Svizzera e Italia. Adesso lo scenario è quello del Vermont (Stati Uniti), dove sono in programma un gigante e uno slalom rispettivamente nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre. In entrambe le gare la prima manche scatterà alle ore 16.00 mentre la seconda manche partirà alle ore 19.00 (in tutti e due i casi gli orari sono quelli italiani). Tra le porte larghe saranno al via Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Sofia Goggia, Beatrice Sola e Federica Brignone.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: TAPPE E LOCALITÀ

Tra i pali stretti, invece, toccherà a Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli e alla stessa Beatrice Sola, per un totale di dodici azzurre complessivamente impegnate sulla neve statunitense. La diretta televisiva è affidata a Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e a Eurosport HD (canale 210 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Discovery +, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la Coppa del Mondo di Killington 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

COPPA DEL MONDO KILLINGTON 2023: IL PROGRAMMA

*orari italiani

Sabato 25 novembre – Gigante (prima manche alle ore 16.00 e seconda manche alle ore 19.00)

Domenica 26 novembre – Slalom (prima manche alle ore 16.00 e seconda manche alle ore 19.00)