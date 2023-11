Sprint maschile e femminile Ruka 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire le sprint in tecnica classica di Ruka 2023, gare valevoli per la prima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. Sono complessivamente nove gli azzurri al via sulla neve finlandese, sei uomini e tre donne: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella. Il nostro Paese dovrà fare i conti con l’assenza di Simone Mocellini, in fase di riabilitazione dopo la frattura dello scafoide carpale sinistro. L’Italia non possiede una buona tradizione nella località scandinava, potendo vantare il solo podio dello stesso Federico Pellegrino (terzo) ottenuto un anno fa nella pursuit 20 km. Sia al maschile sia al femminile si gareggia per interrompere il dominio norvegese rispettivamente di Johannes Høsflot Klæbo e di Tiril Udnes Weng.

Le sprint in tecnica classica di Ruka 2023 sono in programma per la giornata di oggi (venerdì 24 novembre). Le qualificazioni prenderanno il via alle ore 10.00 mentre le fasi finali scatteranno alle ore 12.30 (in entrambi i casi gli orari sono quelli italiani). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora l’evento mediante Eurosport HD e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Gli appassionati potranno seguire le gare anche su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre). Disponibile, inoltre, pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery +, Sky Go, DAZN e gratuitamente su Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà le sprint di Ruka 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale in merito alle fasi finali. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.