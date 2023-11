Milan-Fiorentina, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 14

“Credo che in questi momenti ci possano essere due comportamenti: chi cerca di costruire qualcosa di importante e chi cerca di rovinare tutto o di essere negativo. Io appartengo alla prima categoria. Questi momenti si affrontano con decisione e compattezza. Affrontiamo una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà”. A dirlo è Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista del match di domani con la Fiorentina. Possibile chance per Francesco Camarda, “pronto per darci una mano”. E su Ibrahimovic, “è una risorsa eccezionale”. Di seguito, il video della conferenza stampa.