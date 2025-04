Si chiude con un altro podio la stagione di Alba De Silvestro, che conquista il terzo posto anche nell’individuale di Tromso, ultima tappa della Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpinismo. Dopo il podio (sempre terzo posto) ottenuto giovedì nel vertical che ha aperto la tappa norvegese, la bellunese trapiantata in Valtellina ha confermato la sua costanza di rendimento, centrando un’altra terza piazza anche nella lunga prova odierna. Per De Silvestro si tratta del quarto podio stagionale individuale in Coppa del Mondo, a cui si aggiunge il terzo posto nella staffetta mista conquistato insieme al marito Michele Boscacci la scorsa settimana a Villars-sur-Ollon.

La vittoria è andata alla francese Axelle Gachet Mollaret, che ha tagliato il traguardo in solitaria in 1:14:14.1, precedendo la connazionale Emily Harrop di 1:57.7. Alle loro spalle, De Silvestro ha saputo gestire con intelligenza la gara, imponendosi nella lotta per il terzo gradino del podio: decisivo l’allungo nel finale, che le ha permesso di chiudere con un distacco di 2:55.6 e di precedere l’austriaca Johanna Hiemer e la francese Margot Ravinel. Piazzamento anche per le azzurre Ilaria Veronese e Giulia Murada, che chiudono rispettivamente decima e undicesima; più indietro Katia Mascherona, 22esima. Grazie al risultato odierno, De Silvestro conquista anche il terzo posto nella classifica finale di specialità, alle spalle delle due francesi Gachet Mollaret e Harrop, con quest’ultima già matematicamente vincitrice della classifica generale da alcune settimane.

Sci alpinismo: l’individuale maschile di Tromso

Si chiude in bellezza anche la stagione maschile, con altri due azzurri a podio. Nell’individuale di Tromsø infatti Davide Magnini ha bissato l’argento mondiale con un altro secondo posto, ma sul podio insieme a lui c’è anche Matteo Eydallin sul terzo gradino. Sul tecnico e impegnativo tracciato scandinavo, l’unico a fare meglio dei due azzurri è l’inarrivabile Rémi Bonnet. Lo svizzero ha vinto in 1:02:41.6, con Magnini distanziato di 32.9: un secondo posto che vale il primo podio stagionale in Coppa del Mondo per l’azzurro della Val di Sole.

Alle loro spalle, grande prestazione anche per il valtellinese Eydallin, autore di una gara in costante progressione. Con un finale in spinta, è riuscito a respingere l’assalto della pattuglia francese e a salire sul terzo gradino del podio, con un distacco di 1:48.1 dal vincitore. Per lui è il secondo podio consecutivo nella specialità, dopo il terzo posto centrato lo scorso mese in Val Martello. Il doppio podio di Tromso porta a 10 il totale stagionale di podi azzurri in Coppa del Mondo, in una stagione che ha visto l’Italia costantemente protagonista, pur senza successi individuali.

Alle spalle dei due azzurri, si è piazzato un trio francese con Anselme Damevin, Xavier Gachet e William Bon Mardion, seguiti dall’austriaco Paul Verbnjak e dallo svizzero Aurélien Gay. Più indietro gli altri italiani: Matteo Sostizzo è 13esimo davanti a Michele Boscacci, Nicolò Canclini 23esimo e Rocco Baldini 33esimo.