Una Fiorentina tutt’altro che entusiasmante non va oltre il pareggio davanti al pubblico di casa contro il Parma e complica il suo cammino verso l’Europa. Finisce 0-0 al Franchi, con un punto che permette ai viola di salire a quota 53. Punto importante per la formazione di Chivu, che non riesce a tornare alla vittoria, ma ottiene il quinto pari consecutivo, lo fa su un campo difficile, e sale a 28, a +2 sul Lecce e +4 sull’Empoli (con una partita in meno).

LA CRONACA DI FIORENTINA-PARMA

Pochi spazi in apertura di partita per entrambe le squadre, anche se gli uomini di Chivu riescono nel primo quarto d’ora ad andare un paio di volte alla conclusione, seppur senza impensierire l’estremo difensore avversario. Succede davvero poco, tanto che la sfida si accende solamente attorno al 40′ con un paio di episodi che provocano proteste. La Viola chiede il secondo giallo per Valeri e poco dopo una brutta palla persa di Vogliacco costringe Leoni al fallo su Moise Kean che stava partendo in contropiede.

La prima palla gol per la squadra di Palladino arriva a inizio ripresa, ma Kean sciupa a pochi metri da Montipò su una gran palla offertagli da Mandragora. Parma che però non si nasconde ed è De Gea con un miracolo a salvare su Bonny al 62′, anche se poi il guardalinee alza la bandierina. L’altro assistente del direttore di gara invece sventola poco più tardi segnalando il fuorigioco di Richardson che aveva momentaneamente segnato il gol del vantaggio per i suoi.

LE PAGELLE DI FIORENTINA-PARMA

Kean, voto 5.5 – In una partita in cui la Fiorentina riesce a creare davvero poco, lui la chance enorme ce l’ha, ma non se la gioca bene. Capita, soprattutto all’interno di una stagione fantastica, ma oggi non può essere sufficiente la sua prestazione.

Bernabè, voto 6.5 – Com sempre tra i migliori dei suoi. Tutti i palloni, o quasi, passano dai suoi piedi.