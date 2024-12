Uno degli eroi dello Scudetto del Napoli ha salutato ufficialmente gli azzurri: dice addio al Napoli dopo oltre sette anni.

Il Napoli ha chiuso il suo 2024 con la partita contro il Venezia allo Stadio Diego Armando Maradona valida per la 18ª ed è pronto a fiondarsi sul mercato per aggiungere tasselli alla rosa a disposizione di mister Antonio Conte.

Il calciomercato invernale, che sarà aperto per tutto il mese di gennaio, sarà l’occasione per colmare quelle lacune messe in mostra in questa prima fase di stagione. Una su tutte riguarda le riserve in difesa con Juan Jesus e Rafa Marin che non garantiscono una certa sicurezza rispetto i titolari Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno.

Ecco perché la dirigenza pare aver accelerato in maniera consistente per portare Danilo all’ombra del Vesuvio. Il difensore brasiliano della Juventus sta trovando poco spazio con Thiago Motta ed è per questo che la società gli avrebbe chiesto di trovarsi una nuova squadra, essendo fuori dal progetto tecnico. Ma per un difensore che arriva ce n’è un altro che va via.

Calciomercato Napoli, il difensore saluta gli azzurri

Il Napoli si appresta a salutare uno degli uomini simbolo dello Scudetto, un giocatore che è entrato di diritto nella storia più recente del club. Si tratta di Mario Rui, terzino sinistro portoghese pronto a dire addio al club dopo sette anni e mezzo di militanza.

Arrivato nell’estate del 2017 dall’Empoli, Mario Rui ha collezionato 227 presenze con la maglia azzurra. Con il Napoli ha vinto una Coppa Italia nel 2020 e lo storico Scudetto nella stagione 2022/2023, mettendo a referto anche sei assist in quel campionato che ha visto i partenopei dominare su tutte le avversarie.

Quest’annata, Mario Rui non l’avrebbe dovuta proprio iniziare con il Napoli, che aveva fatto capire sin da subito al giocatore e al suo agente di non esserci più posto per lui in squadra. Mario Rui ha però rifiutato tutte le offerte arrivategli dall’estero, ha poi litigato con il suo procuratore Mario Giuffredi ed è rimasto comunque a Napoli, che però lo ha escluso dalla lista Serie A.

Adesso, dopo aver iniziato anche la stagione da separato in casa prima di essere reintegrato quantomeno per gli allenamenti con il resto dei compagni di squadra a Castel Volturno, le strade tra Mario Rui e il Napoli sono pronte a separarsi. La società ha infatti trovato l’accordo con il terzino portoghese per la risoluzione del contratto.

Mario Rui saluta così il Napoli dopo sette anni di corse e battaglie su quella fascia sinistra.